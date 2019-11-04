Нагадаємо, два роки тому Могилевська здивувала всіх, коли скинула 25 кілограмів і почала допомагати жінкам боротися із зайвими кілограмами. Головний секрет артистки - в любові до себе. Вона стверджує, що людина зможе схуднути лише тоді, коли прийме себе.







Зараз Наталя важить 68 кілограм і вважає, що 8 кг - зайві. Незважаючи на це, артистка себе любить і приймає такою, яка вона є. Про це співачка розповіла в програмі "Слава +".



"Жінка повинна бути привабливою. Раніше я говорила, що це фігня все, зовнішність. Я була феміністкою. Я змушена визнати, жіноча привабливість дуже важлива. Ми всі повинні бути чистенькими, здоровими і обов'язково красивими, - сказала Могилевська. - Має значення, щоб я була здорова, я кожен день танцюю, щоб у мене було нормальне харчування, щоб я була в рамках і тоді я собою задоволена і мені плювати, могла б я зробити собі пластичну операцію, щось подовжити або вкоротити".

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