Суддя шоу "Танці з зірками" 89-річний Григорій Чапкіс закрутив роман з 38-річною жінкою. Про це він розповів в програмі "Життя відоміх людей".



"Людина, яка, я сподіваюся, буде до останніх моїх днів! Вона мені допомагає жити, у мене з'явився стимул. Розумієш? Потрібно за кимось доглядати, комусь потрібно робити сюрпризи, потрібно комусь виговоритись. Я не можу сказати, що це моя армия і у нас з нею штамп! Ми живемо, але вона ще не "дозріла". Але вона мене приймає таким, який я є. Їй - 38, а мені 90! Ну ви уявляєте мене без жінки? І я не уявляю!" - розповів Григорій Чапкіс.



Григорій зазначає, що різницю у віці вони з коханою не відчувають. Втім, вважають за краще не афішувати свої стосунки.



"Якщо я бачу напружену обстановку - я говорю, це мій адміністратор, це мій колега, це моя улюблена жінка - в залежності в якій компанії. Я не рекламую. Але коли я хочу собі зробити комплімент - кажу, познайомтеся з моєю дружиною", - сказав Чапкіс.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура мене потрібно вона але моя Теги: фішки