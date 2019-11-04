Наймолодша мільярдерка, мама річної дівчинки Стормі, Кайлі Дженнер, довела, що в цьому році вона - королева маскараду. Одним з її костюмів на Хелловін став образ знаменитої актриси Мерилін Монро з фільму «Джентльмени віддають перевагу блондинкам».



Кайлі поділилася серією кадрів, на яких постала в точній копії наряду голлівудської кінодіви - малиновій атласній сукні і довгих рукавичках в тон. Образ доповнила перука з коротким світлим волоссям і яскравий макіяж з червоною помадою.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner) 31 Жов 2019 р. о 10:54 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner) 31 Жов 2019 р. о 11:46 PDT

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