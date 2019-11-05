Володимир Дантес - чоловік Наді Дорофєєвої і екс-учасник гурту "ДіО.фільми". Тепер він повертається на сцену як соліст і вже має першу пісню "Мне уже 30".







Тепер співак дав відверте інтерв'ю про сім'ю і кар'єру.



«Ми ідеальна сім'я, тому що ми сваримося. Я був дурнем, який міг ляпнути неправильні речі, повестися неправильно, якісь флірти. Не в тому плані, що я хотів з кимось познайомитися і провести вечір. Ні, чисто це було на автоматі, з серії я виртуоз. І найголовніше, що я міг це робити при Наді. І Надя говорила: «Ти кінчений? Може, головою подумаєш?» При тому, що вона в свої 21 на той момент була мізками старше мене років на 10, напевно», - каже співак.



Пара одружена вже 4 роки і всіх їхніх шанувальників мучить питання: коли співаки стануть батьками:



«У нас в графіку поки не заплановано, ми календарі не звіряли. Тому ми не паримося з цього приводу. Я не хочу вчиняти з дитиною, як багато батьків-артистів з дітьми. А хто з нашою дитиною буде сидіти? Мама, бабуся?» - розповів Дантес.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура тому вже міг дитиною тепер Теги: діти та сім\'я