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Фотозвіт: Як Меган Маркл вчилася пекти торти
05.11.2019 07:13
Розповідаємо подробиці візиту герцогині Сассекської в кондитерську Luminary Bakery в центрі Лондона.

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38-річна герцогиня Сассекська відвідала робітниць соціальної пекарні. Там Меган Маркл поспілкувалася з жінками, які опинилися в скрутному становищі.

Дружина принца Гаррі прийшла на відкриття другого магазину Luminary Bakery в Хакні, в Східному Лондоні. Це пекарня, де надають роботу знедоленим жінкам, які опинилися за межею бідності, постраждали від жорстокого поводження або опинилися в скрутному становищі мігранта в чужій країні. Тут вони освоюють нову професію кулінара-кондитера, отримують роботу і засоби для життя.

Для заходу Меган вибрала неформальний стиль - облягаючі джинси, смугасту блузку, світлий плащ і кросівки. Вона зробила нюдовий макіяж і розпустила волосся.

Дружина принца Гаррі в пекарні наділа фартух і спробувала оформити торт. Після цього вони поспілкувалися і скуштували солодощів.

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Допис, поширений користувачем @2royalduchess



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Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)


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