|Фотозвіт: Як Меган Маркл вчилася пекти торти
|05.11.2019 07:13
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38-річна герцогиня Сассекська відвідала робітниць соціальної пекарні. Там Меган Маркл поспілкувалася з жінками, які опинилися в скрутному становищі.
Дружина принца Гаррі прийшла на відкриття другого магазину Luminary Bakery в Хакні, в Східному Лондоні. Це пекарня, де надають роботу знедоленим жінкам, які опинилися за межею бідності, постраждали від жорстокого поводження або опинилися в скрутному становищі мігранта в чужій країні. Тут вони освоюють нову професію кулінара-кондитера, отримують роботу і засоби для життя.
Для заходу Меган вибрала неформальний стиль - облягаючі джинси, смугасту блузку, світлий плащ і кросівки. Вона зробила нюдовий макіяж і розпустила волосся.
Дружина принца Гаррі в пекарні наділа фартух і спробувала оформити торт. Після цього вони поспілкувалися і скуштували солодощів.
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