|Мурат Налчаджиоглу прилетів в Росію, щоб побачити дочку (Фото)
|05.11.2019 20:34
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Днями він все-таки знайшов час і приїхав до Москви для зустрічі з восьмирічною дочкою. Поки зіркова мама гастролює по світу в рамках нового шоу Diva, бізнесмен і дівчинка весело проводили час в столиці. З собою турботливий батько привіз подарунки, які припали до душі дитині.
В Stories Мурат розповідав про те, які місця вони відвідали з дочкою, і чим займалися протягом всього дня. На одному з відео уважні шанувальники розглянули няню Софії, Ірину. Їм дуже сподобалися забавні кадри з шопінгу, парку атракціонів в розважальному центрі, а ввечері можна було спостерігати майстер-клас від дівчинки, яка вчила батька виготовляти желеподібні іграшки під назвою слайм.
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