|Меган Маркл публічно назвали брехухою
|05.11.2019 22:42
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Під час відвертого інтерв'ю армия принца Гаррі заявила, що спортсмен був у неї шалено закоханий, переслідував її і засипав любовними посланнями. Меган навіть зазначила, що в 2013-му році він відчайдушно намагався привернути її увагу в Twitter. Однак слова герцогині спростував брат гравця лондонського «Арсеналу», Меттью Коул. Він заявив, що Меган ніколи не була предметом обожнювання Ешлі:
«Це нонсенс і абсолютна вигадка. Він би ніколи не благав Меган Маркл про побачення. Вона не його типаж і ніколи йому не подобалася», - заявив Метью.
Ешлі вирішив утриматися від будь-яких коментарів. Як джентельмен, він не став давати публічне спростування словам Меган, але і не заперечив братові.
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