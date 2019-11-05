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Меган Маркл публічно назвали брехухою
05.11.2019 22:42
Ми ще не встигли "відійти" від скандалу зі зведеним братом герцогині Сассекської як вже вибухнув новий - з її участю. Меган Маркл звинуватив у брехні брат 38-річного футболіста Ешлі Коула.

Під час відвертого інтерв'ю армия принца Гаррі заявила, що спортсмен був у неї шалено закоханий, переслідував її і засипав любовними посланнями. Меган навіть зазначила, що в 2013-му році він відчайдушно намагався привернути її увагу в Twitter. Однак слова герцогині спростував брат гравця лондонського «Арсеналу», Меттью Коул. Він заявив, що Меган ніколи не була предметом обожнювання Ешлі:

«Це нонсенс і абсолютна вигадка. Він би ніколи не благав Меган Маркл про побачення. Вона не його типаж і ніколи йому не подобалася», - заявив Метью.

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Ешлі вирішив утриматися від будь-яких коментарів. Як джентельмен, він не став давати публічне спростування словам Меган, але і не заперечив братові.

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