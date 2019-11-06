Наталя Водянова в яскравому образі відвідала виставку Фонду Louis Vuitton.



Багатодітна мама для виходу в світ вибрала коротку яскраво-червону сукню і продемонструвала довгі стрункі ноги. Незважаючи на екстремальну довжину, наряд виглядає досить милим завдяки фасону «Пітер Пен». Талію зірки підкреслив широкий пояс.



Наталя не стала надягати колготки або панчохи, але вибрала напівпрозорі шкарпетки. Свій образ вона доповнила чорними напівчеревиками без каблука. Водянова вклала локони з об'ємну зачіску, зробила легкий макіяж, а в якості прикрас вибрала акуратні сережки.



