Ми тільки відійшли від новини про те, що Дженніфер Еністон нарешті завела Instagram, як Меттью МакКонахі в свій ювілей (4 листопада йому виповнилося 50 років) зробив те ж саме.



І його перший пост в акаунті @officiallymcconaughey - відео з привітанням!



«Послухайте, це моя перша спроба поділитися тут своїми поглядами на світ, і я трохи нервую через це, тому що, чесно кажучи... Я знаю, що хочу сказати, але не впевнений, що хочу чути відповідь. Я з нетерпінням чекаю, щоб поділитися з вами тим, хто я є», - розповів він.



За пару годин на нього підписалися більше півмільйона людей!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 4 Лис 2019 р. о 8:00 PST

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