|Плюс один: Меттью МакКонахі завів сторінку в Instagram
|06.11.2019 20:36
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І його перший пост в акаунті @officiallymcconaughey - відео з привітанням!
«Послухайте, це моя перша спроба поділитися тут своїми поглядами на світ, і я трохи нервую через це, тому що, чесно кажучи... Я знаю, що хочу сказати, але не впевнений, що хочу чути відповідь. Я з нетерпінням чекаю, щоб поділитися з вами тим, хто я є», - розповів він.
За пару годин на нього підписалися більше півмільйона людей!
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