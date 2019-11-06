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Плюс один: Меттью МакКонахі завів сторінку в Instagram
06.11.2019 20:36
Ми тільки відійшли від новини про те, що Дженніфер Еністон нарешті завела Instagram, як Меттью МакКонахі в свій ювілей (4 листопада йому виповнилося 50 років) зробив те ж саме.

І його перший пост в акаунті @officiallymcconaughey - відео з привітанням!

«Послухайте, це моя перша спроба поділитися тут своїми поглядами на світ, і я трохи нервую через це, тому що, чесно кажучи... Я знаю, що хочу сказати, але не впевнений, що хочу чути відповідь. Я з нетерпінням чекаю, щоб поділитися з вами тим, хто я є», - розповів він.

За пару годин на нього підписалися більше півмільйона людей!

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Допис, поширений Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)


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