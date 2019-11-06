|Брат Меган Маркл посміявся з королівської сім"ї у новій рекламі
|06.11.2019 21:31
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Ролика в Мережі поки немає, але відомо, що Томас зіграв злодія, якому потрібно вкрасти корону Єлизавети II. У відео з'явився і двійник Меган Маркл! Герцогиню в рекламі зіграла актриса Рене Вуд: за сюжетом, вона чекає брата на задньому сидінні Rolls Royce в тіарі і коштовностях, коли той повертається з завдання.
Прем'єра відео (вона запланована на кінець листопада) відбудеться спочатку в Китаї, а потім і в Нью-Йорку. І Томас, за словами джерела з його оточення, впевнений, що його знаменита сестра з гумором віднесеться до реклами і «погодиться випити з ним по кухлю пива»!
Нагадаємо, конфлікт Меган Маркл з сім'єю триває вже майже два роки: все почалося ще до її весілля з принцом Гаррі, коли сестра і батько герцогині звинуватили її в байдужості до власних рідних. З тих пір вони постійно дають скандальні інтерв'ю, в яких критикують Меган!
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