Актер Виталий Жигалин скончался на 48-м году жизни после продолжительной болезни Виталий Жигалин скончался на 48-м году жизни после продолжительной болезни В Самаре скончался актер театра и кино Виталий Жигалин. Об этом сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы имени Горького. Жигалин ушел из жизни в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. «На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он был бесстрашным и решительным артистом, всегда отстаивал свое мнение и уникальную позицию на сцене», - отметили в пресс-службе театра. Церемония прощания с артистом состоится 8 ноября в Доме актера на улице Вилоновской, 24. Она начнется в 11.00. Виталий Жигалин родился 31 июля 1972 года в Северодонецке Луганской области Украины. Он снялся в 19 фильмах и сериалах. В их числе - «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Внутреннее расследование», «Трио», «Служу Советскому Союзу!», «Белая ночь» и «Лучшие враги». С 1995 года Жигалин служил в Самарском театре драмы. Актер участвовал в спектаклях «Алые паруса», «Три сестры», «Побег из Шоушенка» и «Панночка». В августе 2018 года в Санкт Петербурге ушла из жизни актриса Людмила Глухова – художественный руководитель культурно-досугового центра «Красногвардейский». Она также снималась в сериале «Улицы разбитых фонарей». А в июле прошлого года портал TRUD.RU сообщил о смерти актера театра и кино, заслуженного артиста России Владислава Жуковского, который также играл в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он снялся в эпизодической роли в четвертом сезоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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