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Берем до уваги: Що Наомі Кемпбелл носить у повсякденному житті
07.11.2019 08:17
Вуличні образи Наомі Кемпбелл зазвичай обмежуються стрітстайлом під час Тижня моди. Здається, що застати супермодель зненацька - завдання непосильне навіть для бувалих папараці. Як не старалися фотографи відобразити Кемпбелл на пересічній прогулянці в Лос-Анджелесі, а виглядає Наомі все одно чудово, навіть в максимально розслабленому образі.

Чорна пантера fashion-індустрії підтримує себе у формі 24/7: доказ - ідеальна фігура в чорних легінсах, вільній картатій фланелевій сорочці і сірих кросівках Nike.

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