Победительница “Битвы экстрасенсов” напророчила Батрутдинову серьезный роман Победительница популярного мистического шоу заявила, что шоумен скоро найдет свою любовь. Виктория Райдос уверена, что в течение года Тимур Батрутдинов встретит достойную девушку. После неудачного участия в шоу “Холостяк”, резидент Comedy Club в очередной раз решил попробовать найти любовь на реалити-шоу. Батрутдинов вместе с Ольгой Бузовой стал героем проекта “План Б”, в котором звезды стараются наладить свою личную жизнь. Вскоре комику предстоит сделать непростой выбор. Между тем недавно известный экстрасенс сделала предсказание. По словам Виктории Райдос, 41-летний шоумен в душе еще очень молод, в нем много энергии и это, вероятно, мешает ему строить серьезные отношения. Экстрасенс уверена, что телеведущего ждет встреча с девушкой моложе его, которая готова к созданию семьи. Ясновидящая считает, что в течение года в жизни Батрутдинова произойдут серьезные перемены, сообщают российские СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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