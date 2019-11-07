|Скарлетт Йоханссону відвертій сукні Louis Vuitton на прем"єрі фільму
|07.11.2019 20:35
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Актриса вважається однією з найсексуальніших жінок сучасності і не упускає приводу зайвий раз підтвердити це звання. Так, для заходу Скарлетт обрала сукню Louis Vuitton з перламутровим корсетом і аметистовою спідницею з запахом. Наряд підкреслив жіночні форми Йоханссон і зробив її зіркою вечора.
На окрему увагу заслуговує б'юті-look знаменитості. Актриса зібрала волосся на потилиці, щоб не прикривати оголені ключиці і тендітні плечі. Свої пишні губи вона підкреслила помадою соковитого відтінку. Образ завершили сережки з великими каменями.
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