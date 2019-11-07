93-річна Єлизавета II підтримала ідею відмови від матеріалів тваринного походження, яку давно просувають модні бренди. Вишукані шуби Її Величності тепер будуть лише королівською реліквією.



Останнім часом екоактивісти регулярно критикували Єлизавету II за використання натурального хутра. Тому було вирішено перешити деякі речі монарха з заміною тваринних матеріалів на штучні. Однак палац не повідомляє, чи торкнеться ця зміна державної мантії королеви з горностаю, яку вона одягала на коронацію в 1953 році.







«Якщо Її Величність буде присутня на заході в холодну погоду, то щоб не мерзнути, на ній будуть речі зі штучного хутра», - повідомила стиліст королеви, Анджела Келлі. Вона додала, що станеться це вже в 2019 році.

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