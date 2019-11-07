|Королева Єлизавета відмовилась від натурального хутра
|07.11.2019 21:32
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Останнім часом екоактивісти регулярно критикували Єлизавету II за використання натурального хутра. Тому було вирішено перешити деякі речі монарха з заміною тваринних матеріалів на штучні. Однак палац не повідомляє, чи торкнеться ця зміна державної мантії королеви з горностаю, яку вона одягала на коронацію в 1953 році.
«Якщо Її Величність буде присутня на заході в холодну погоду, то щоб не мерзнути, на ній будуть речі зі штучного хутра», - повідомила стиліст королеви, Анджела Келлі. Вона додала, що станеться це вже в 2019 році.
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