|Кім Кардашьян по-особливому привітала маму з днем народження
|07.11.2019 22:48
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«Це був дуже особливий день у моєму житті», - зізналася Кім.
Кім виклала в Instagram довгий пост, в якому зізналася, що її мама - найкраща в світі.
"З Днем народження мама!!!!! Сьогодні твій день! Ти найкраща мама у всьому світі. Я не знаю, як ти це робиш! Серйозно, моя любов і повага до тебе ростуть з кожним днем. Я бачу, як тобі вдається дбати про 6 дітей, мільйон онуків і змушувати всіх відчувати себе такими улюбленими і особливими. Ти дала нам можливість бути кращими версіями себе і навчила нас тому, що доброта править світом! Вже не можу дочекатися, щоб привітати тебе сьогодні! Я так сильно люблю тебе!» - написала Кім.
Кріс відповіла: «Люблю тебе сильно».
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