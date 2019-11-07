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Кім Кардашьян по-особливому привітала маму з днем народження
07.11.2019 22:48
Кріс Дженнер виповнилося 64! І Кім приготувала всім сюрприз. Вона орендувала сімейний будинок Кардашьян, в якому вони жили в дитинстві, і машини, на яких тоді їздили їхні батьки (до речі, навіть номери на авто були ті ж самі). Всі близькі були зворушені!

«Це був дуже особливий день у моєму житті», - зізналася Кім.

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Кім виклала в Instagram довгий пост, в якому зізналася, що її мама - найкраща в світі.

"З Днем народження мама!!!!! Сьогодні твій день! Ти найкраща мама у всьому світі. Я не знаю, як ти це робиш! Серйозно, моя любов і повага до тебе ростуть з кожним днем. Я бачу, як тобі вдається дбати про 6 дітей, мільйон онуків і змушувати всіх відчувати себе такими улюбленими і особливими. Ти дала нам можливість бути кращими версіями себе і навчила нас тому, що доброта править світом! Вже не можу дочекатися, щоб привітати тебе сьогодні! Я так сильно люблю тебе!» - написала Кім.

Кріс відповіла: «Люблю тебе сильно».

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)


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