Зовсім скоро герцоги Сассекські і герцоги Кембриджські вперше за довгий час знову з'являться разом на публіці.



У найближчі вихідні Меган Маркл і принц Гаррі, Кейт Міддлтон і принц Вільям візьмуть судьба в двох заходах: в суботу вони відвідають Фестиваль пам'яті в королівському Альберт-Холі, а в неділю - Церковну службу і покладуть квіти до кенотафи.



День пам'яті полеглих, або Маковий день, відзначають щорічно 11 листопада з метою вшанувати пам'яті солдатів Британської співдружності, загиблих в конфліктах за участю Великобританії. Всі основні заходи в Великобританії проводяться в неділю, найбільш близьку до 11 листопада.





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