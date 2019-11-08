Чутки про те, що у Вітні Х'юстон був роман з її найкращою подругою Робін Кроуфорд, ходять вже кілька років.







Нагадаємо, вперше про це в 2016 році розповів колишній чоловік співачки Боббі Браун. За його словами, вона довгий час була в стосунках зі своєю кращою подругою і, за сумісництвом, особистою помічницею. Трохи пізніше і старший брат Вітні підтвердив їхні стосунки:



«Я ніколи не бачив, щоб вони цілувалися або щось ще, але я знав, що відбувається, і не хотів, щоб моя сестра в цьому брала участь», - розповів він в документальному фільмі.



Тепер сама Робін розповіла про роман у своїй книзі «Пісня для тебе: моє життя з Вітні Х'юстон». Кроуфорд заявляє, що вони з Вітні були закохані з першого дня знайомства, але коли Вітні стала популярною, їм довелося приховувати свої почуття:



«Вона сказала, що якщо люди дізнаються про наші відносини, то будуть використовувати це проти нас. Тому я тримала все в секреті».



Також Робін розповіла про тиск з боку батьків співачки:



«Її мама була проти того, щоб ми близько спілкувалися. Але нас тягнуло один до одного. Ми просто жили своїм життям, і я сподівалася, що так буде завжди. Вітні знала, що я любила її, а я знаю, що вона любила мене. Ми дуже багато значили одна для одної», - поділилася Робін.

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