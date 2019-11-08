|Леді Гага нарешті відкрила правду про роман з Бредлі Купером
|08.11.2019 21:27
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А тепер в новому інтерв'ю для ELLE Леді Гага вперше розповіла про роман з актором. Зірка зізналася, що це була всього лише акторська гра:
«Ми з Бредлі склали історію кохання. Ми хотіли, щоб люди повірили в нашу любов, щоб вони відчули це на церемонії вручення «Оскара». Ми старанно працювали над цим протягом декількох днів. Все спланували і поставили свій спектакль», - поділилася Гага.
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