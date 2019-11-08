Чутки про відносини Леді Гаги і Бредлі Купера з'явилися ще рік тому, після прем'єри їх спільної картини «Зірка народилася». Актор і співачка зіграли закоханих - і настільки переконливо, що фанати вирішили, що їх екранний роман перенісся в життя. А коли Купер в травні цього року розлучився з Іриною Шейк, то багато хто і зовсім подумав, що це через Гагу! Після цього говорили, що Бредлі з'їхався з співачкою, що, мовляв, пара навіть збирається одружитися.



А тепер в новому інтерв'ю для ELLE Леді Гага вперше розповіла про роман з актором. Зірка зізналася, що це була всього лише акторська гра:



«Ми з Бредлі склали історію кохання. Ми хотіли, щоб люди повірили в нашу любов, щоб вони відчули це на церемонії вручення «Оскара». Ми старанно працювали над цим протягом декількох днів. Все спланували і поставили свій спектакль», - поділилася Гага.









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