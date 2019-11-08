|Кім Кардашьян: Я перестану сексуально одягатись
|08.11.2019 23:36
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«Ми обговорювали з Каньє значення слова «занадто». Я - мати чотирьох дітей, в наступному році мені виповниться 40 років. Коли потрібно зупинитися?»
Впевнені, Каньє радий. Нагадаємо, в цьому році після церемонії Met Gala репер розкритикував плаття дружини, мовляв, воно «дуже сексуальне». А останнім часом він забороняє надягати короткі сукні і своїм донечкам. Що ж, сподіваємося, Кім знайде компроміс.
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