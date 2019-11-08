Трапиться це через рік, коли Кім виповниться 40 років. Про це вона заявила на ток-шоу The Real.







«Ми обговорювали з Каньє значення слова «занадто». Я - мати чотирьох дітей, в наступному році мені виповниться 40 років. Коли потрібно зупинитися?»



Впевнені, Каньє радий. Нагадаємо, в цьому році після церемонії Met Gala репер розкритикував плаття дружини, мовляв, воно «дуже сексуальне». А останнім часом він забороняє надягати короткі сукні і своїм донечкам. Що ж, сподіваємося, Кім знайде компроміс.



