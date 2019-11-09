Перед Днем пам'яті загиблих герцоги Сассекські, як і герцоги Кембриджські вийшли у світ. Меган Маркл і принц Гаррі поклали квіти до меморіалу.



До них повинна була приєднатися і мачуха Гаррі - Камілла, герцогиня Корнуольська. Однак, армия принца Чарльза злягла напередодні з найсильнішою застудою і не змогла взяти судьба у цьому заході.



Меган вибрала для цієї події темно-синє плаття і темно-синє пальто з короткого штучного хутра, доповнивши наряд оксамитовим капелюшком в тон від Philip Treacy, рукавичками і чобітьми від Victoria Beckham на високих підборах вартістю 1580 доларів, в яких вона в минулому році з'явилася на Різдво в Сандрінгемі. Гаррі представляє королівську сім'ю на відкритті «Поля поминання» з 2013 року. Меган брала судьба в ньому вперше.











Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 7 Лис 2019 р. о 3:12 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 7 Лис 2019 р. о 3:18 PST

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