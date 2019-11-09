Меган Маркл і принц Гаррі днями поспілкувалися з сім'ями військовослужбовців.



Спілкуючись з сім'ями, королівська пара розповіла про успіхи їх власного малюка. За словами Меган і Гаррі, у Арчі вже вилізло два зуба. Також герцоги Сассекські з радістю повідомили, що їхній син починає повзати.







«Здивували своїх сусідів у Віндзорі», - написали в офіційному акаунті Меган Маркл і принца Гаррі під серією знімків з зустрічі.



Герцоги Сассекські висловили подяку сім'ям військовослужбовців, які перебувають за кордоном, а також заявили про бажання надати їм підтримку. Незабаром Меган і Гаррі приєднаються до інших членів королівської сім'ї на Фестивалі пам'яті в Королівському Альберт-холі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 7 Лис 2019 р. о 1:01 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура гаррі меган також допис герцоги Теги: діти та сім\'я