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Меган Маркл і принц Гаррі розповіли, скільки зубів вже є у їх сина
09.11.2019 07:32
Меган Маркл і принц Гаррі днями поспілкувалися з сім'ями військовослужбовців.

Спілкуючись з сім'ями, королівська пара розповіла про успіхи їх власного малюка. За словами Меган і Гаррі, у Арчі вже вилізло два зуба. Також герцоги Сассекські з радістю повідомили, що їхній син починає повзати.

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«Здивували своїх сусідів у Віндзорі», - написали в офіційному акаунті Меган Маркл і принца Гаррі під серією знімків з зустрічі.

Герцоги Сассекські висловили подяку сім'ям військовослужбовців, які перебувають за кордоном, а також заявили про бажання надати їм підтримку. Незабаром Меган і Гаррі приєднаються до інших членів королівської сім'ї на Фестивалі пам'яті в Королівському Альберт-холі.

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Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)


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