Ірина Шейк не часто вибирає для червоних килимових доріжок «чоловічі» костюми, підкреслюючи сексуальність більш «шаблонними» сукнями. Але саме строгий діловий стиль виглядає на моделі феноменально. Підтвердженням стала «премія інноваторів» престижного ділового видання WSJ в Музеї сучасного мистецтва, де в тому числі з особливим розмахом вшановували близького друга Ірини - дизайнера Ріккардо Тиші. Не дивно, що для виходу на захід Ірина вибрала одне з його творінь - костюм-трійку Вurbеrrу з модним цього сезону жилетом в бежевому виконанні і тонку золоту костюмну смужку.







