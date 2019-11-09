Концерт JONY ELMAN ANDRO в Киеве состоится 08 декабря
9 ноября 2019 15:26
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Концерт JONY ELMAN ANDRO в Киеве состоится 08 декабря 2019 г, 19:00, Stereo Plaza / Стерео Плаза.
Уже 8 декабря на сцене самого атмосферного клуба столицы Stereo Plaza выступят три восходящие звезды – артисты музыкального лейбла RAAVA Music: JONY, ELMAN, ANDRO. Ворвавшись в мир поп-музыки совсем недавно, уже сегодня они стали одними из его ярчайших представителей.
Многомиллионные просмотры видео и верхние строчки топ-чартов Apple Music - уже обычное дело для этих артистов, каждый трек как новая волна наслаждения и кайфа в каждой строчке.
JONY - знаменитый романтичный хитмейкер. Его трек «Аллея» выстрелом в упор сразил каждого, кто слышал его хотя раз, а видео-клип на песню собрал более 27 миллионов просмотров. Сольный альбом артиста «Список твоих мыслей» в первые дни попал на первые строчки хит-парадов Apple Music и остается там до сих пор. Прозвучит та самая «Лали», которая покоряет и играет в головах миллионов.
ELMAN знаток, слава которого набирает бешеные обороты. Его синглы:
«Кроссы», «Мой океан», «Спаси меня», «Антигерой» входят в плейлисты лучших музыкальных новинок, а хит «Адреналин» завоевывает любовь зрителей еще и на видео-площадках сети. По-совместительству ELMAN является продюсером музыкального лейбла RAAVA Music, с которым сотрудничают JONY и ANDRO.
ANDRO молодой, но с каждым днем завоевывающий слава исполнитель, один из самых романтичных поп-музыкантов. Именно собственный хит музыканта «Инопланетянин» подарил ему тысячную армию фанатов, для которой он в свою очередь активно готовит много крутого материала.
Приходите и вы, чтобы стать частью невероятного события! начало концерта в 19.00. вход в зал начнется с 17.00.
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