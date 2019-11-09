Главный концертный зал Тбилиси остался без управляющего Компания, которая должна была управлять главным концертным залом Тбилиси 49 лет, не выполняла своих обязанностей Национальное агентство государственного имущества разорвало договор с компанией International Events и Тбилисский государственный концертный зал (Филармония) остался без управляющего, говорится в сообщении на сайте Минэкономики Грузии. Причиной разрыва контракта стало невыполнение обязательств со стороны International Events. В частности, обязательства касались инвестиций на развитие зала, проведения не менее 100 местных и пяти международных мероприятий и оплаты за управление. Агенство государственного имущества сначала наложило на управляющую компанию штраф, а после изучения письменно представленных причин возникших проблем было принято решение разорвать договор. Кроме того, Агентство госимущества внесло иск в Тбилисский городской суд с требованием покрытия задолженности. Помимо этого, ведомство готовит план развития концертного зала, который будет представлен общественности. Контракт на управление филармонией власти Грузии заключили с International Events в 2007 году. Компания должна была управлять концертным залом в течение 49 лет. В январе в СМИ появилась информация о задолженности International Events перед государством в размере около 3,2 миллиона лари (около 1,1 миллиона долларов). Весной того же года Национальный симфонический оркестр обратился с открытым письмом на имя премьера-министра, главы Минкультуры и министра экономики, в котором попросил рассмотреть вопрос о передачи концертного зала оркестру. Общественность позитивно восприняла идею Национального симфонического оркестра. В социальных сетях началась кампания в поддержку просьбы о передаче зала, однако Минкультуры тогда отказал оркестру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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