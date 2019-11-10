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Чому Кортні Кардашьян більше не братиме участі в шоу "Сімейство Кардашьян"
10.11.2019 00:47
Кортні Кардашьян більше не братиме участі в телевізійному шоу «Сімейство Кардашьян». 40-річна зірка оголосила про своє рішення під час виступу на Entertaiment Tonight, на якому з'явилася в компанії Кім і Хлої. Кортні зізналася, що в майбутньому шанувальники KUWTK бачитимуть її набагато менше.

«У всіх є свої пріоритети. Я хочу згадати про своїх дітей і дивовижних людей, живучи повноцінним життям. Я просто вирішила проводити більше часу в якості мами і вкладати туди більше своєї енергії», - заявила Кортні.

Нагадаємо, Кортні Кардашьян з 2006 року перебувала в цивільному шлюбі зі Скоттом Дісіком, але в липні 2015 пара оголосила про рішення розірвати стосунки. Причиною послужили постійні зради бойфренда. За 9 років у пари народилося троє дітей: дочка Пенелопа і сини: Мейсон і Рейн.

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