Новий стрім-сервіс Apple TV + серйозно розраховує відхопити частину аудиторії у Netflix і HBO. Вони представляють один потенційний хіт за іншим.



Спочатку драма «Ранкове шоу» з Різ Візерспун і Дженніфер Еністон про те, як створюються новинні програми, потім фантастична новинка з Джейсоном Момоа - серіал «Бачити» про майбутнє, в якому всі люди втратили зір. А тепер драматичний трилер «Будинок з прислугою», який зняв М. Найт Шьямалан ( «Спліт», «Шосте почуття», «Скло»).



Серіал «Будинок з прислугою» - це історія про сім'ю Тернерів, які переживають страшну трагедію (втрату дитини). Дружина ніяк не може оговтатися, тому продовжує няньчити ляльку і навіть наймає няню, дівчину Ліен. А та ніби не помічає дивацтв і звертається з лялькою як до немовляти. Рейтинг очікування на «Кінопоіску» - 97%, прем'єра призначена на 28 листопада.





До речі, одну з головних ролей в серіалі зіграв Руперт Грінт (Рон Візлі з «Гаррі Поттера»). Він, нагадаємо, після поттеріани говорив, що втомився від кіно і популярності. Але, мабуть, передумав.

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