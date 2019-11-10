Телевізійна драма про багатих підлітків Манхеттена офіційно повертається. У серіалі «Пліткарка» від HBO Max візьме судьба 39-річна Крістен Белл.



Американська актриса знову виступить в якості оповідача, що вона і робила раніше. Прем'єра нових епізодів відбудеться в липні.



«Крістен Белл завжди була і завжди буде голосом Gossip Girl», - заявили продюсери.







За сюжетом, пройшло 8 років після подій фінальної серії. Глядачі познайомляться з новим поколінням учнів в елітній нью-йоркській школі. Автори хочуть розповісти, наскільки змінилися вплив соцмереж і сам Нью-Йорк.