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Роузі Хантінгтон-Уайтлі виставила груди в смокінгу з глибоким декольте
11.11.2019 01:11
Супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі вибрала для вечора костюм темно-синього кольору з золотими гудзиками, «врівноваживши» зухвале фігурне глибоке декольте на піджаку строгими класичними вузькими брюками. Те ж правило «одного акценту» стосується і макіяжу зірки. «Прозорий» макіяж очей блондинка компенсувала яскравою червоною помадою. Все-таки Роузі, володарка найбільш чуттєвих губ в Голлівуді, знає свої виграшні сторони і вміє їх грамотно підкреслити.

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