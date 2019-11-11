Погода, Новости, загрузка...
Голлівудські зіркові матусі на вишуканому заході Baby2baby Gala
11.11.2019 08:17
Захід Baby2baby Gala - подія не стільки розкішна, скільки благодійна. В рамках спеціальної вечері проходить глобальний збір коштів заради допомоги дітям. Проте, голлівудські мами (і майбутні мами) не упускають можливості блиснути нарядами в дрес-коді black tie: розсип перлів на голому тілі, блискучі тканини, кілометри шовку і розсипи діамантів. Якими нарядами запам'ятався цей вечір в 2019 році? Від фантастичних супермоделей до променистих актрис.

8965_1dc66bdc-21a1-4b03-87b9-c1ce412393fa-640x1.jpeg (108.1 Kb)

2065_3b1a6789-cd0c-4e64-aac8-3b4e8697bce0.jpeg (120 Kb)

3115_5bc58b404b476.jpeg (124.71 Kb)

4729_5c9c25f1f2c8aa275a68f2de71ac9b93.jpeg (121.46 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 