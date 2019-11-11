|Вагітна Ешлі Грем випадково проговорилася про стать своєї дитини
|11.11.2019 22:45
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В шоу Еллен Дедженерес Ешлі Грем випадково проговорилася про стать своєї дитини.
Під час розмови Еллен влаштувала своїй гості бліц-опитування. Модель повинна була швидко і не роздумуючи відповідати на питання ведучої. В кінці Дедженерес запитала, ким вагітна Грем, і та відповіла - хлопчиком.
"Я стану мамою хлопчика", - крикнула Ешлі Грем і розсміялася, коли зрозуміла, що проговорилася.
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