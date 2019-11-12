Навіть у королівських візажистів бувають промахи. Ось і Меган дісталося через недоречний макіяж.



7 листопада герцогиня відвідала макове Поле пам'яті у Вестмінстерському абатстві, щоб віддати данину пам'яті полеглим у Першій світовій війні. І виглядала вона начебто за правилами, але уважні шанувальники помітили, що макіяж Маркл вибрала занадто яскравий.



«Це макіяж для вечірки, а не для меморіалу!», «Накладні вії, серйозно?», «Макіяж абсолютно недоречний», - пишуть в Мережі.



