Кристине Асмус пригрозили кровавой расправой из-за эротики в «Тексте» Российская актриса Кристина Асмус получает угрозы из-за эротических сцен в фильме «Текст» с ее участием. Об этом сообщил в интаграме ее знакомый, сценарист Александр Цыпкин. «Кристине поступают реальные угрозы. Какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи, совершают уголовно наказуемое преступление», — написал Цыпкин. «Появилась целая группа на всю голову отъехавших отморозков, которых неплохо бы запереть принудительно в дурдом и там держать», — отметил сценарист. Цыпкин выразил обеспокоенность и призвал правоохранительные органы «взять под контроль» эту «кучку клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием». «Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — добавил он. 9 ноября Асмус рассказала в эфире радиостанции о травле, которой подверглась из-за роли в фильме. При этом актриса расплакалась. Фильм «Текст» вышел в российский прокат 24 октября. Его снял Клим Шипенко. Картина рассказывает историю студента Ильи Горюнова (его сыграл Александр Петров), которому полицейские подбросили наркотики и которого в итоге отправили в колонию. Горюнов встречается с организатором «подставы», майором полиции Петром Хазиным (Иван Янковский) и в завязавшейся драке случайно его убивает. После этого к нему в руки попадает телефон с эротическими кадрами, на которых присутствует персонаж Асмус. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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