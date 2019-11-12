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Кристине Асмус пригрозили кровавой расправой из-за эротики в «Тексте»
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12.11.2019 01:34
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Кристине Асмус пригрозили кровавой расправой из-за эротики в «Тексте»
Российская актриса Кристина Асмус получает угрозы из-за эротических сцен в фильме «Текст» с ее участием. Об этом сообщил в интаграме ее знакомый, сценарист Александр Цыпкин.
«Кристине поступают реальные угрозы. Какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи, совершают уголовно наказуемое преступление», — написал Цыпкин.
«Появилась целая группа на всю голову отъехавших отморозков, которых неплохо бы запереть принудительно в дурдом и там держать», — отметил сценарист.
Цыпкин выразил обеспокоенность и призвал правоохранительные органы «взять под контроль» эту «кучку клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием».
«Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — добавил он.
9 ноября Асмус рассказала в эфире радиостанции о травле, которой подверглась из-за роли в фильме. При этом актриса расплакалась.
Фильм «Текст» вышел в российский прокат 24 октября. Его снял Клим Шипенко. Картина рассказывает историю студента Ильи Горюнова (его сыграл Александр Петров), которому полицейские подбросили наркотики и которого в итоге отправили в колонию.
Горюнов встречается с организатором «подставы», майором полиции Петром Хазиным (Иван Янковский) и в завязавшейся драке случайно его убивает. После этого к нему в руки попадает телефон с эротическими кадрами, на которых присутствует персонаж Асмус.
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