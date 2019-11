Кім Кардашьян на премії People's Choice Awards 2019 виглядала шикарно: на червону доріжку вона вийшла в відвертій сукні і в компанії сестер - Кортні і Хлої - і мами Кріс Дженнер. Їх шоу Keeping Up With The Kardashians, до речі, визнали на церемонії кращим реаліті-шоу.