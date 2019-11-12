Погода, Новости, загрузка...
Емілія Кларк готова стати на коліна перед принцом Вільямом
12.11.2019 07:05
Емілія Кларк, відома за роллю Дейнеріс Таргаріен в серіалі «Ігри престолів», в житті виявилася зовсім не такою войовничою і незалежною, як її героїня. Актриса навіть не проти схилити коліно перед чоловіком, але, зрозуміло, тільки у виняткових випадках.

9958_6f64f31fdf7e3df738eb0b4b84e089_fitted_940x1500oo.jpg (52.98 Kb)

Днями Емілія Кларк погодилася на незвичайне інтерв'ю - журнал Vanity Fair запропонував їй пройти перевірку на детекторі брехні. Підключивши до поліграфа, їй задавали безліч незручних запитань, наприклад, чи змусила б вона принца Вільяма схилити перед нею коліно, як це робили піддані матері Драконів в «Іграх престолів».

"Ні, думаю, це мені б довелося встати перед ним на одне коліно", - зізналася актриса, і прилад визначив, що це правда.

Варто відзначити, що Кларк дійсно знайома зі спадкоємцем британського престолу. У лютому 2018 року актриса була призначена ведучою благодійного заходу, на якому вшановували молодих людей, колишніх безпритульних, які зуміли повернутися до нормального життя. Зірку фентезі-саги попередили, що вона не повинна повертатися до герцога спиною і звертатися до нього «Ваша королівська високість».

"Мені було важко, але я змусила себе це зробити. Не думаю, що він коли-небудь дивився моє шоу", - згадує актриса.

Однак тут вона помиляється, в 2017 році в ефірі BBC Radio 1 Принц Вільям і Кейт Міддлтон розповіли, що є великими фанатами серіалу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 