Емілія Кларк, відома за роллю Дейнеріс Таргаріен в серіалі «Ігри престолів», в житті виявилася зовсім не такою войовничою і незалежною, як її героїня. Актриса навіть не проти схилити коліно перед чоловіком, але, зрозуміло, тільки у виняткових випадках.







Днями Емілія Кларк погодилася на незвичайне інтерв'ю - журнал Vanity Fair запропонував їй пройти перевірку на детекторі брехні. Підключивши до поліграфа, їй задавали безліч незручних запитань, наприклад, чи змусила б вона принца Вільяма схилити перед нею коліно, як це робили піддані матері Драконів в «Іграх престолів».



"Ні, думаю, це мені б довелося встати перед ним на одне коліно", - зізналася актриса, і прилад визначив, що це правда.



Варто відзначити, що Кларк дійсно знайома зі спадкоємцем британського престолу. У лютому 2018 року актриса була призначена ведучою благодійного заходу, на якому вшановували молодих людей, колишніх безпритульних, які зуміли повернутися до нормального життя. Зірку фентезі-саги попередили, що вона не повинна повертатися до герцога спиною і звертатися до нього «Ваша королівська високість».



"Мені було важко, але я змусила себе це зробити. Не думаю, що він коли-небудь дивився моє шоу", - згадує актриса.



Однак тут вона помиляється, в 2017 році в ефірі BBC Radio 1 Принц Вільям і Кейт Міддлтон розповіли, що є великими фанатами серіалу.

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