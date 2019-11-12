Крістіна Асмус і Гарік Харламов разом вже більше семи років, але тільки зараз вирішили познайомити шанувальників з дочкою Настею і вперше взяли судьба у фотосесії всією сім'єю.







Чому так довго не показували дочку. відповіла Крістіна:



"Піар з нашого союзу нам не потрібен, ми і так досить публічно живемо, тому особисте життя хочемо залишити собі - доводити щось ми нікому не збираємося. Настю теж хотілося приховати від сторонніх очей, але я не думала, що це так затягнеться. Не показувати дитину якомога довше було ініціативою Гаріка, але в якийсь момент йому набридли запитання, чи все в порядку з донькою. І він здався".











