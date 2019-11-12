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Крістіна Асмус і Гарік Харламов в першій фотосесії з донькою Настею
12.11.2019 07:42
Крістіна Асмус і Гарік Харламов разом вже більше семи років, але тільки зараз вирішили познайомити шанувальників з дочкою Настею і вперше взяли судьба у фотосесії всією сім'єю.

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Чому так довго не показували дочку. відповіла Крістіна:

"Піар з нашого союзу нам не потрібен, ми і так досить публічно живемо, тому особисте життя хочемо залишити собі - доводити щось ми нікому не збираємося. Настю теж хотілося приховати від сторонніх очей, але я не думала, що це так затягнеться. Не показувати дитину якомога довше було ініціативою Гаріка, але в якийсь момент йому набридли запитання, чи все в порядку з донькою. І він здався".

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