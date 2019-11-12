27-річна Селена Гомес дала інтерв'ю своїй подрузі, Ракель Стівенс. У ньому співачка розповіла про те, як боролася з вовчанкою, а також про те, як вона піддалася критиці публіки після набору ваги. Через прийом певних ліків вага зірки періодично зростає, що відразу ж відзначають коментатори в соціальних мережах.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez) 26 Лип 2019 р. о 12:00 PDT



«Я вперше зіткнулася з бодішеймінгом після того, як моя вага стала коливатися. У мене вовчак, у мене проблеми з нирками і високий тиск, тому я маю справу з багатьма проблемами зі здоров'ям. Вовчак безпосередньо не впливає на набір ваги, проте комбінація всіх інших факторів впливає. Є ліки, які я повинна приймати все життя. Вага може змінюватися щомісяця. Ось тоді я і помітила, що люди почали нападати на мене з приводу цього. Насправді, моя вага постійно змінюється. Це залежить від того, що відбувається в моєму житті», - розповіла Гомес в підкасті Giving Back Generation.



Селена додала, що в той нелегкий для неї період їй доводилося переживати ще і через глузування і критику. Зараз знаменитість вважає за краще жити сьогоденням і не ділитися всім в соціальних мережах.



«Я не хочу жити минулим. Я не хочу розкривати перед усіма душу і знати, що інші говорять про це», - заявила Гомес.





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