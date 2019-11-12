Здається, в Нью-Йорк прийшла холодна погода. Ірина Шейк точно знає, як виглядати стильно в таку погоду. Папараці помітили зірку під час прогулянки з донькою Леєю в Нью-Йорку. Схоже, вони відмінно провели час і навіть позували на камеру.







