І яке ж перше фото в соцмережі у майбутнього короля Британії?







У принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз, як і у інших членів королівської сім'ї, є свій акаунт в Instagram @clarencehouse. У нього 894 тисячі передплатників, він існує з 2012 року, а пости в ньому публікують представники палацу.



А тепер в профілі з'явився перший пост, написаний особисто Чарльзом! Принц виклав фотографію з Каміллою і розповів про свій візит до Індії:



«Своїм десятим офіційним візитом в Індію я хотів висловити найкращі побажання всім представникам громади в Сполученому Королівстві і в усій Співдружності у зв'язку з 550-річчям від дня народження гуру Нанака Деві. Принципи, на яких він заснував релігію сикхів і які направляють ваше життя донині, можуть послужити натхненням для нас усіх. Це важка праця, справедливість, повага і самовіддане служіння іншим. Втілюючи ці цінності, сикхи зробили величезний внесок в життя своєї країни, і продовжують це робити у всіх сферах життя. На цьому тижні сикхи по всьому світу шанують засновника своєї віри. Ми з дружиною хотіли, щоб ви знали, як високо ми цінуємо і захоплюємося вашим співтовариством і що ми подумки з вами в це особливий час».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse) 12 Лис 2019 р. о 2:22 PST

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