|Ух ти! Принц Чарльз завів собі Instagram
|13.11.2019 19:54
|
У принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз, як і у інших членів королівської сім'ї, є свій акаунт в Instagram @clarencehouse. У нього 894 тисячі передплатників, він існує з 2012 року, а пости в ньому публікують представники палацу.
А тепер в профілі з'явився перший пост, написаний особисто Чарльзом! Принц виклав фотографію з Каміллою і розповів про свій візит до Індії:
«Своїм десятим офіційним візитом в Індію я хотів висловити найкращі побажання всім представникам громади в Сполученому Королівстві і в усій Співдружності у зв'язку з 550-річчям від дня народження гуру Нанака Деві. Принципи, на яких він заснував релігію сикхів і які направляють ваше життя донині, можуть послужити натхненням для нас усіх. Це важка праця, справедливість, повага і самовіддане служіння іншим. Втілюючи ці цінності, сикхи зробили величезний внесок в життя своєї країни, і продовжують це робити у всіх сферах життя. На цьому тижні сикхи по всьому світу шанують засновника своєї віри. Ми з дружиною хотіли, щоб ви знали, як високо ми цінуємо і захоплюємося вашим співтовариством і що ми подумки з вами в це особливий час».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями