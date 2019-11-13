Группа "ДахаБраха" выступит в Киеве 6 декабря! ДахаБраха – новое слово в истории мировой музыки. Проект, не имеющий в мире аналогов по силе идеи, представляющий Украину за рубежом, выступит во Дворце Спорта 6 декабря. Музыканты используют такие инструменты: басовые барабаны, перкуссия, флейта, фортепиано, виолончель, джембе, аккордеон, бугай, укулеле, губная гармоника, кахон, дарбука, табла, диджериду. Кажется, такое соединение способно создать только музыкальный беспорядок. Но три девушки и парень выдают мощный саунд. Их песни – аутентичные, сложные и наполненные энергетикой украинской народной песни. А большая аудитория поклонников во всем мире и несколько солдаутив подряд является тому подтверждением. Синтез песенного творчества разных народов мира в сочетании с тонко подобранными харизматичными образами создает неповторимое действие. На концерте в конце 2019 ДахаБраха презентуют грандиозное live-шоу. Выступление во Дворце Спорта состоится уже 6 декабря. Это будет незабываемо!

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