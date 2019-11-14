|Зірки серіалу "Друзі" знімаються у новому проекті
|14.11.2019 00:50
|
Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер разом з творцями серіалу - Девідом Крейном і Мартою Кауффман - ведуть переговори про зйомки проекту для HBO Max. The Hollywood Reporter підкреслює, що в даний час ніяких угод не укладено, але той факт, що всі учасники і творці готові знову зібратися разом, є великим кроком вперед. На даному етапі актори намагаються узгодити свої робочі графіки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями