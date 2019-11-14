45-річна Єва Мендес відсунула кар'єру кіноактриси на другий план заради сім'ї. Про виховання дочок і плани на майбутнє зірка поділилася в недавньому інтерв'ю виданню ET.







За словами дружини Райана Гослінга, у п'ятирічної Есмеральди і трирічної Аманди є вільний доступ до її власного гардеробу. Дівчата люблять приміряти туфлі зіркової мами і досить впевнено на них тримаються, незважаючи на юний вік. При цьому, Єва не змушує дівчаток носити сукні і не нав'язує свою думку з приводу вибору одягу.



"Якщо вони побажають піти по магазинах в піжамах - будь ласка!" - поділилася актриса і додала, що днями молодша дочка пішла на заняття в карнавальному костюмі цуценяти.



Мендес вважає, що так у дівчаток розвивається своє унікальне почуття стилю.