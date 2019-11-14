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Єва Мендес дозволяє дочкам гуляти на вулиці в піжамах (Фото)
14.11.2019 06:21
45-річна Єва Мендес відсунула кар'єру кіноактриси на другий план заради сім'ї. Про виховання дочок і плани на майбутнє зірка поділилася в недавньому інтерв'ю виданню ET.

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За словами дружини Райана Гослінга, у п'ятирічної Есмеральди і трирічної Аманди є вільний доступ до її власного гардеробу. Дівчата люблять приміряти туфлі зіркової мами і досить впевнено на них тримаються, незважаючи на юний вік. При цьому, Єва не змушує дівчаток носити сукні і не нав'язує свою думку з приводу вибору одягу.

"Якщо вони побажають піти по магазинах в піжамах - будь ласка!" - поділилася актриса і додала, що днями молодша дочка пішла на заняття в карнавальному костюмі цуценяти.

Мендес вважає, що так у дівчаток розвивається своє унікальне почуття стилю.

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