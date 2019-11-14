Ивановы устроили Балаган Недавно на всех Интернет-ресурсах появился новый необычный трек «Не придумывай», который записали сразу три исполнителя: группа «Балаган Лимитед», певица Наталия Иванова и певец Даниил Иванов. Казалось бы, рядовое, по нынешним меркам, событие. Однако стоит рассказать о том, как вообще эти три исполнителя нашли друг друга! А во всем виноват … Александр Ревва! Именно для него был написан этот трек (авторы –Сергей Харин и Кирилл Даревский). Но дозвониться, достучаться, докричаться до специалиста в области прикольных песен, дабы показать ему трек, не удалось. Как не пытались. Тогда трек решили исполнить тоже любители поюморить в музыке – группа «Балаган Лимитед». Начали запись с припева. И уже собирались поработать над куплетом, как неожиданно большой друг коллектива, певец и актер – Даниил Иванов, услышавший песню, обращается с просьбой: хочу спеть с вами. Ну, хочет – не откажешь же. Записали дуэт. Волей случая песня попадает в плейер молодой певицы из Нижнего Новгорода Наталии Ивановой, (кстати, мамы пятерых детей!), которая неожиданно для всех просит ее в свой репертуар. Ну как отказать многодетной маме! И появляется еще один дуэт: Наталия Иванова и «Балаган Лимитед». И тут у всех возникает вопрос, а дальше-то что? Какую версию продвигать на радио, на TV? Иванова или Ивановой? С одной стороны, мальчики должны уступать девочкам, но с другой – кто первым встал, того и тапочки. И чтобы борьба за трек не закончилась плачевно, этот самый трек поделили. На троих! Первый куплет поет Даниил, второй – Наталия, а припев - «Балаган Лимитед». И вышел он на восторг всем в трех версиях: как трио, и как два дуэта! Самое смешное в этой истории, что Наталия Иванова и Даниил Иванов до сих пор так и не познакомились друг с другом! Их трудовые графики все никак не соприкоснутся! А трек, благодаря радиостанциям, уже полетел по городам и весям. И в окружение артистов, его исполнивших, особенно между детей, на различные замечания можно услышать фразу: «Ну не придумывай!» Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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