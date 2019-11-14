|Вишукана Ніколь Кідман у червоній сукні Versace під руку з чоловіком
|14.11.2019 22:41
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Плаття розкішної блондинки складно описати в двох словах. Вперше цей червоний образ був представлений під час показу весняно-літньої колекції Versace минулої осені в Мілані. І з тих пір його ні разу не вигулювала жодна зірка.
Час настав. Сліпучі червоні паєтки, квіти з кристалів і скляна бахрома заблищали в Нешвіллі. Виглядала Ніколь чарівно і, як завжди, елегантно.
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