Погода, Новости, загрузка...
Вишукана Ніколь Кідман у червоній сукні Versace під руку з чоловіком
14.11.2019 22:41
На батьківщині кантрі-музики (Нешвілль) щороку проводять вручення престижних музичних нагород СМА, які патріотичні зірки не можуть залишити без уваги. Однією з сенсацій на червоній доріжці стала Ніколь Кідман. Ні, зовсім не дивно, що актриса прилетіла в далекі краї, щоб підтримати свого чоловіка Кіта Урбана. Важливим є те, як в цей момент вона виглядала.

Плаття розкішної блондинки складно описати в двох словах. Вперше цей червоний образ був представлений під час показу весняно-літньої колекції Versace минулої осені в Мілані. І з тих пір його ні разу не вигулювала жодна зірка.

Час настав. Сліпучі червоні паєтки, квіти з кристалів і скляна бахрома заблищали в Нешвіллі. Виглядала Ніколь чарівно і, як завжди, елегантно.

08_2853c09c2e369eeaadd122837f7884_fittedblur_xp.jpeg (188.04 Kb)

0035_2853c09c2e369eeaadd122837f7884_fittedblur_x.jpeg (175.35 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 