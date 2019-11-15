На YouTube відбулася прем'єра нового шоу «Папки» (свіжий випуск - щовівторка), в якому Дмитро Шепелєв буде спілкуватися з відомими батьками.







«Поки на YouTube є тільки жіночі інтерв'ю про сім'ю. А як щодо того, щоб дізнатися про це з іншого боку?» - заявив Дмитро.



Телеведучий розповів про шоу, сина Платона (нагадаємо, Дмитро Шепелєв і Жанна Фріске стали батьками в 2013 році) і знайомство з дизайнером Катериною Тулуповою (за інформацією в Мережі, вони почали жити разом в 2019 році).



Що найскладніше в батьківстві?



Думаю, зберігати терпіння. Дитина - це сценарій, який постійно змінюється. Спочатку, наприклад, зуби, потім застуди, потім дитячий сад і режим, потім «я боюся темряви», потім невгамовна енергія... І такі зміни до тих пір, поки на дверях не з'явиться табличка «Не входити» і зовсім незабаром «Тату, познайомся, це моя наречена». І тільки звикаєш до одного сценарію, як уже знову потрібно перебудовуватися. Так що особисто мені було складно зберігати рівновагу і спокій. Секрет тут тільки один - абсолютна любов і абсолютне прийняття.



Як ви познайомилися з Катериною?



Наші діти ходили в один дитячий садок і познайомили нас. Платон і Лада - кращі друзі з самого раннього віку.



Чи складно знаходити час на особисте життя?



До мене зовсім недавно дійшло, як важливо, як необхідно іноді проводити час наодинці і без дітей. Тому що цілодобова роль батька здатна вбити будь-яку романтику. Ми намагаємося, по можливості, відлітати, щоб просто побути удвох. Це виходить не дуже часто - раз в пару місяців, напевно. Кілька тижнів тому ми повернулися з Мюнхена, провели там романтичні вихідні.



Що головне в жінці?



Довіра. Краса. Почуття гумору.



У яких ви зараз відносинах з сім'єю Фріске?



Ніяких.



Вдалося дійти згоди, вони спілкуються з онуком / племінником?



Ні.

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