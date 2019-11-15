Усі в шоці! Кім Кардашьян випустила накладки на соски
15.11.2019 08:50
Запуск Кім Кардашьян власної лінії білизни Skims, мабуть, одне з найбільш обговорюваних і гучних подій цього року. Нагадаємо, першу колекцію розкупили всього за кілька хвилин, а банківський рахунок Кім збільшився на два мільйони доларів. Днями зірка поповнила колекцію новими аксесуарами. Зовсім скоро у продажі з'являться наклейки на соски (12 $) і еластичні стрічки для підтримки грудей (36 $).
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COMING SOON: TONAL BODY TAPE AND PASTIES - a new collection of @KimKardashian’s styling solutions for invisible hold, support, coverage and lift, available in 3 colors. Launching NOVEMBER 14 at 9AM PST / 12PM EST. Join the waitlist now at SKIMS.COM to be the first to shop.