Запуск Кім Кардашьян власної лінії білизни Skims, мабуть, одне з найбільш обговорюваних і гучних подій цього року. Нагадаємо, першу колекцію розкупили всього за кілька хвилин, а банківський рахунок Кім збільшився на два мільйони доларів. Днями зірка поповнила колекцію новими аксесуарами. Зовсім скоро у продажі з'являться наклейки на соски (12 $) і еластичні стрічки для підтримки грудей (36 $).



Переглянути цей допис в Instagram COMING SOON: TONAL BODY TAPE AND PASTIES - a new collection of @KimKardashian’s styling solutions for invisible hold, support, coverage and lift, available in 3 colors. Launching NOVEMBER 14 at 9AM PST / 12PM EST. Join the waitlist now at SKIMS.COM to be the first to shop. Допис, поширений SKIMS (@skims) 12 Лис 2019 р. о 9:30 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SKIMS (@skims) 13 Лис 2019 р. о 3:02 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SKIMS (@skims) 14 Лис 2019 р. о 7:06 PST

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