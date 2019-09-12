Напомним, что ранее украинский Высший совет правосудия изменил наказание судье райсуда Киева. Напомним, что она в 2017 году отказалась отправить под домашний арест Михаила Саакашвили. В результате, это наказание было изменено с увольнения на отстранение от должности сроком на полгода. Также было сообщение о лишении доплат.



В ходе произошло следующее: решением совета судья Ларису Цокол направили на обучение в Национальную школу судей.

Напомним, что в октябре месяце прошлого года Цокол уволили.

Ситуацию прокомментировала сама судья. Она заявила, что это решение принималось в связи с ее отказом удовлетворить ходатайство прокуратуры на предмет ареста для экс-главы Одесской области.



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