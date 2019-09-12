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|На Украине отменили увольнение судьи, освободившей ранее Саакашвили
|12.09.2019 13:48
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Напомним, что ранее украинский Высший совет правосудия изменил наказание судье райсуда Киева. Напомним, что она в 2017 году отказалась отправить под домашний арест Михаила Саакашвили.В результате, это наказание было изменено с увольнения на отстранение от должности сроком на полгода. Также было сообщение о лишении доплат.
В ходе произошло следующее: решением совета судья Ларису Цокол направили на обучение в Национальную школу судей.
Напомним, что в октябре месяце прошлого года Цокол уволили.
Ситуацию прокомментировала сама судья. Она заявила, что это решение принималось в связи с ее отказом удовлетворить ходатайство прокуратуры на предмет ареста для экс-главы Одесской области.
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