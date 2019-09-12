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На Украине отменили увольнение судьи, освободившей ранее Саакашвили
12.09.2019 13:48

Напомним, что ранее украинский Высший совет правосудия изменил наказание судье райсуда Киева. Напомним, что она в 2017 году отказалась отправить под домашний арест Михаила Саакашвили. 

В результате, это наказание было изменено с увольнения на отстранение от должности сроком на полгода. Также было сообщение о лишении доплат. 

В ходе произошло следующее: решением совета судья Ларису Цокол направили на обучение в Национальную школу судей.
Напомним, что в октябре месяце прошлого года Цокол уволили. 
Ситуацию прокомментировала сама судья. Она заявила, что это решение принималось в связи с ее отказом удовлетворить ходатайство прокуратуры на предмет ареста для экс-главы Одесской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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