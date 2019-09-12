Обратим внимание на сообщение секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Александра Данилюка. Он ранее проинформировал общественность о том, что во время заседания СНБО в присутствии президента Владимира Зеленского специалисты обнаружили сразу несколько системных проблем в сфере энергетики. В результате, такие способны создать угрозу национальной безопасности. следовательно после таких недочетов состоялось заседание СНБО для обсуждения проблем в угольной отрасли.



Данилюк в Facebook написал следующее: "Вчера состоялось продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли. Обнаружили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности".

Он также сообщил, что в ходе обсуждения специалисты смогли решить сразу несколько вопросов. В частности в довольно сжатые сроки выплатят задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт.

Данилюк сообщил следующее: "Правительство вводит эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде только — усиление безопасности шахтеров. Также по инициативе президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей".

Данилюк говорит, что было также решено, что в случае необходимости СНБО подключиться к решению довольно критической ситуации на предмет функционирования предприятия "Вода Донбасса".

Далее проанализировали возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электроэнергии. О целесообразности его отсрочки ранее тоже писал Данилюк.



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