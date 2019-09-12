На фото иранский нефтяной танкер «Адриан Дарья 1», ранее названный «Грация 1», на якоре в Гибралтарском проливе, Испания. Известно, что иранский нефтяной танкер «Грация 1», недавно выпущенный Гибралтаром и переименованный в «Адриан Дарья 1», отправился в плавание. Это данные морского слежения. Инцидент случился после того, как в последний момент требование США с требованием его захвата отклонили.



По данным отгрузки, танкер покинул порт Гибралтара около полуночи по местному времени.

Взволнованные наблюдатели за судами активны в Twitter. Они информируют через сайты мониторинга морского движения, что судно движется в сторону открытого моря. Однако его скорость вскоре почти остановилась, что вызвало дискуссии о том, была ли это техническая проблема или фальстарт.

Однако примерно через полчаса танкер набрал скорость, достиг испанских вод и направился в международные воды. С этого момента осталось пройти около 9 морских миль, прежде чем достигнуть международных вод.

Танкер с примерно 2,1 млн баррелей нефти на борту был захвачен Великобританией у Гибралтара в начале июля. Вашингтон обвинил судно под флагом Панамы в транспортировке нефти в Сирию в нарушение санкций США.

На прошлой неделе, несмотря на громкие возражения властей США, Гибралтар решил освободить судно, заявив, что оно получило заверения в том, что не направлялось в Сирию. Однако Тегеран впоследствии отрицал, что предоставил какие-либо подобные гарантии.

Гибралтар отвергает новое требование США захватить иранский танкер.

В пятницу была последняя попытка удержать танкер под стражей. Вашингтон выдал ордер на арест танкера вместе со всей его нефтью, обвиняя его в поддержка Корпуса стражей исламской революции (IRGC) путем незаконного использования банковской системы США для финансирования поставок.

Британская заморская территория отодвинула против требования в воскресенье, заявив Вашингтону, что не собирается вводить санкции США в отношении Ирана, которые намного шире, чем те, которые ввели ЕС.



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