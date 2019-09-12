Обратим внимание на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети. Это сообщение им было написано ранее в Facebook. Политик говорит, что для того, чтобы лучше понимать детей, нужно самому иногда становиться вот таким простым и забавным ребенком.



Сам Зеленский предложил следующее: «Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться».

В результате, глава государства опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, что он находится в окружении своих детей и супруги. Также он ранее отдал должное Международному дню защиты детей.

Текст: Т. Сокот Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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