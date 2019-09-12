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Зеленский: детям нужно оставить Украину, которой они будут гордиться
12.09.2019 14:43

Обратим внимание на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети. Это сообщение им было написано ранее в Facebook.

Политик говорит, что для того, чтобы лучше понимать детей, нужно самому иногда становиться вот таким простым и забавным ребенком. 

Сам Зеленский предложил следующее: «Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться». 
В результате, глава государства опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, что он находится в окружении своих детей и супруги. Также он ранее отдал должное Международному дню защиты детей.
Текст: Т. Сокот

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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